Am Saisonende ist Schluss : Wieso Wolf beim TV Korschenbroich aufhört

Am Saisonende ist Schluss

Trainer Dirk Wolf wird den TV Korschenbroich am Ende der Saison verlassen. Foto: Dieter Wiechmann

HANDBALL-REGIONALLIGA Am Saisonende gibt Dirk Wolf überraschend sein Traineramt auf. Der Verein wägt nun ab, wer als Nachfolger infrage kommt: Jemand mit Erfahrung oder ein junges Trainertalent?

Die Meldung in der vergangenen Woche kam überraschend: Dirk Wolf wird nach vier Jahren am Ende der Saison sein Traineramt beim TV Korschenbroich aufgeben. Nun hat er über die Gründe seines Abschieds gesprochen. Vordergründig möchte er schlicht und ergreifend mehr Zeit für die Familie haben, aber auch die berufliche Anspannung sei mit dem Trainerjob nicht mehr so gut zu verbinden.