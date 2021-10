Raub in Supermarkt in Viersen : Dieb entreißt Kundin an der Kasse die Geldbörse

Viersen Die Viersenerin wollte ihre Geldbörse nach dem Bezahlen gerade wieder in die Tasche stecken, als sie ein unbekannter Mann schubste.

Eine 29-jährige Viersenerin ist am Donnerstag in einem Supermarkt an der Hauptstraße bestohlen worden. Nach Angaben der Polizei hatte die Frau dort eingekauft, nachdem sie in der Sparkasse Geld abgehoben hatte. Wie die Polizei weiter mitteilte, schubste sie ein unbekannter Mann und riss ihr die Geldbörse aus der Hand, als sie an der Kasse bezahlt hatte und ihr Portemonnaie wieder in die Tasche stecken wollte. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Busbahnhof. Nach Angaben der Bestohlenen ist er etwa 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und hat dunkle Augen. Er trug eine schwarze Hose, einen dunklen Hoodie und eine schwarze oder blaue Cap. Hinweise erbittet die Polizei unter 02162 3770.