Interview Fabio Crynen : Warum der 23-jährige Schwalmtaler JU-Chef werden will

Fabio Crynen merkt auch eine erhebliche Aufbruchstimmung in der Union. Foto: Crynen

Schwalmtal Fabio Crynen kandidiert am Samstag, 30. Oktober, als Nachfolger von Philipp Heks, der bisher die Junge Union im Kreis Viersen leitete. Was der 23-jährige Student aus Schwalmtal erreichen will.