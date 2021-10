Neustart für Stephan Neubert : Brachter erhält per Zeitungsartikel neue Perspektive

Brüggen Manchmal kann ein Artikel in der Tageszeitung mehr erreichen als zu informieren: Er kann sogar eine neue berufliche Zukunft bieten. Das hat Stephan Neubert erfahren.

Manchmal kann ein Artikel in der Tageszeitung mehr erreichen als zu informieren oder zu unterhalten: Er kann sogar eine neue berufliche Zukunft bieten. Das hat Stephan Neubert (47) gerade erfahren - und ist darüber „sehr glücklich“. Der Familienvater aus Bracht, den viele als Chef eines kleinen Geschäfts für Zeitungen und Zeitschriften, Abgabestelle für Lotto und Toto sowie als Postfilialist an der Königsstraße kannten, tritt am 2. November eine neue Arbeitsstelle an.