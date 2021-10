Neuer Trainer des 1. FC Mönchengladbach : Hält der Houben-Impuls?

Trainer Stephan Houben kehrte nach fünf Jahren zum 1. FC Mönchengladbach zurück. Foto: Heiko van der Velden Foto: Heiko van der Velden

Fußball-Oberliga Der Einstand für Stephan Houben bescherte dem 1. FC zuletzt einen Sieg gegen einen direkten Konkurrenten – nun steht das nächste wichtige Duell bei den Sportfreunden Baumberg an. Wie es zu Houbens Rückkehr nach Mönchengladbach kam.

Es war eine letztendlich unerwartete Lösung, die der 1. FC Mönchengladbach für seine vakante Trainerstelle fand: Stephan Houben hat wieder das Zepter bei den Westendern übernommen. Das er zurück bei seinem Ex-Verein ist, ist nach seinen Aussagen aber gar nicht so überraschend. „Ich bin sehr eng befreundet mit Chrisostomos Thissiadis, dem Sportlichen Leiter. Er hat mich dann gebeten, mir mal ein Spiel anzugucken. Ich war positiv überrascht, denn das Image nach außen, das die Mannschaft nicht in die Oberliga gehören würde, konnte ich nicht bestätigen“, sagt Houben und fügte an, dass man „offene und ehrliche Gespräche geführt“ und schnell zueinandergefunden habe.

„Ich habe mit Stephan bereits zehn Jahre zusammengearbeitet und weiß, wie er die Mannschaft erreicht. Der Kontakt ist auch nach unserer gemeinsamen Zeit nicht abgerissen. Ich habe ihm dann die Situation bei uns erklärt und ihn gefragt, ob er sich das bei uns vorstellen kann. Er hat dann auch zum Glück sehr schnell ja gesagt“, äußerte sich Thissiadis zur Verpflichtung von Houben.

Unter Houben war den Mönchengladbachern am Ende der Saison 2014/15 der bis dato größte Erfolg in der Vereinsgeschichte gelungen, der erstmalige Aufstieg in die Oberliga. Weiterhin folgten der Gewinn der Hallenstadtmeisterschaft und der Sieg beim renommierten Hallenmasters in Dülken. Nach viereinhalb Jahren verabschiedete sich Houben am Saisonende 2015/16 allerdings von der Ernst-Reuter-Anlage. Zuvor hatte er eineinhalb Jahre die Verantwortung für die A-Junioren des Vereins in der Niederrheinliga. Er habe nach der Zeit aber einfach mal etwas anderes gebraucht, sagt Houben zu seinem Abschied beim 1. FC. Im Anschluss arbeitete er in verschiedenen Positionen beim SV Straelen, die in jenen Jahren von der Landesliga bis in die Regionalliga aufstieg.

Seine Rückkehr beim 1. FC hätte am vergangenen Wochenende kaum besser verlaufen können: Mit 3:0 gewann sein Team verdient gegen den SC Düsseldorf-West, einem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Es waren drei ganz wichtige Punkte für die Westender.

Houben war nach dem Spiel entsprechend zufrieden mit der Leistung und seinem erfolgreichen Einstand. Denn der 50-Jährige hatte die Stelle 48 Stunden zuvor überhaupt erst übernommen. Am Freitag, zwei Tage vor dem Spiel, leitete er die erste Trainingseinheit und konnte anschließend nur in der Besprechung vor der Partie den Spielern seine taktischen Vorgaben mit auf dem Weg geben. Die Mannschaft nahm in der kurzen Zeit offenbar aber relativ viel mit, was Houben auch positiv stimmt für die kommenden Aufgaben.

„Ich glaube, wenn wir am Saisonende in der Oberliga die Klasse halten, ist es eine Überraschung, die nicht jeder erwartet. Derzeit halten uns 95 Prozent für einen sicheren Absteiger, das muss man annehmen und auch damit umgehen. Es wäre von allen Beteiligten eine unglaubliche Leistung, wenn wir in der Konstellation dann auch die Liga halten können. Das ist unser Ziel und dafür arbeiten wir“, sagt Houben zur derzeitigen Situation.