An der Borner Straße : Exhibitionist belästigt Frau in Niederkrüchten

Niederkrüchten Eine 54-jährige war auf einem Feldweg unterwegs und entdeckte den Mann. Er soll sich ihr nach Polizeiangaben in schamverletzender Weise gezeigt haben.

Polizeieinsatz am Donnerstagabend in Niederkrüchten-Laar: „Ein bisher Unbekannter hatte sich einer 54-jährigen Frau aus Niederkrüchten in schamverletzender Weise gezeigt“, berichtete ein Polizeisprecher. Die 54-jährige Frau sei gegen 18.20 Uhr auf einem Feldweg in Richtung Kapellenhof an der Borner Straße unterwegs gewesen, als sie in einiger Entfernung den Mann beobachte habe, der augenscheinlich masturbiert habe. Anschließend entfernte sich der Mann Richtung Damer Straße. Er soll etwa 30 Jahre alt sein, schwarze Haare haben sowie bekleidet gewesen sein mit einem bunten Blouson, Jeans und weißen Turnschuhe. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 02162 3770.