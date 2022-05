Lauf in Viersen : Rotary-Club organisiert achten Benefizlauf

Viersen Für den achten Benefizlauf am Hohen Busch in Viersen hat sich der Rotary-Club Viersen-Schwalm-Nette eine neue Strecke überlegt. Läufer können sich bereits online anmelden.

Viersens Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) gibt am Sonntag, 8. Mai, am Hohen Busch den Startschuss für den achten Benefizlauf des Rotary-Clubs Viersen-Schwalm-Nette. Statt eines Startgelds bitten die Veranstalter die Teilnehmer um Spenden. Der Erlös des Laufs soll zu gleichen Teilen an den Viersener Verschönerungsverein und die Biologische Station Krickenbecker Seen in Nettetal gehen.