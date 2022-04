Laufen in Düsseldorf für den guten Zweck : Urdenbacher Ultraläufer startet zum Charitylauf

Daniel-John Riedl (v.l. ), Negi Eskandarpour, Katarina Friebe, Max Michalski und Frank Heemsoth. Foto: RP/privat

Düsseldorf Max Michalski startet im Mai zum dritten Charitylauf in der Urdenbacher Kämpe. Die Erlöse gehen an den Verein „Ohana“. Es werden Mit-Läufer gesucht.

Von Simona Meier

Das Motto ist einfach: „Lauf mit Max“ heißt es und jeder kann mitmachen. Am Samstag, 21. Mai, startet der Urdenbacher Max Michalski wieder zu einem Charitylauf in der Urdenbacher Kämpe. „Ich laufe mit Interessierten“, sagt er. 55 Kilometer für den guten Zweck stehen auf seinem Programm. Geplant sind zehn Runden à 5,5 Kilometer.

Start ist am Samstagmorgen um sechs Uhr: „Als vor zwei Jahren so viele Wettkämpfe abgesagt wurden, brauchte ich ein Trainingsziel“, sagt der begeisterte Läufer. Damit entstand die Idee zum Charitylauf, der jetzt zum dritten Mal stattfindet. Die Veranstaltung ist kein Wettkampf, denn Max Michalski läuft die Extrameile für den guten Zweck und ist damit Teil von „Verändere deine Stadt“. Die Idee dahinter: Lauf für mehr als für dich selbst. Schon zweimal war der Urdenbacher damit sehr erfolgreich. Auch jetzt hat Max Michalski einige Sponsoren angesprochen, die ihn unterstützen. Im vergangenen Jahr kam so eine Spendensumme von über 22.000 Euro für die „Fighting Spirits“ zusammen, eine Band, die an Krebs erkrankten Kindern und ihren Familien Mut macht.

Diesmal wird „Ohana“ unterstützt, der als gemeinnütziger Verein Kinder-, Jugend- und Familienhilfe organisiert. Dabei ist das Team in den Bereichen Integrationshilfe, Schulassistenz, sozialpädagogischer Familienhilfe und intensiver sozialpädagogischer Einzelfallbetreuung tätig. „Der Spendenlauf dient zum Ausbau und zur Weiterentwicklung unserer Arbeit für Kinder, Jugendliche und deren Familien, sagt Negi Eskandarpour vom Vorstand des seit fünf Monaten tätigen Vereins. Dort stehen im Mittelpunkt der Jugendarbeit die persönliche Stärkung der Jugendlichen und ihrer Herkunftsfamilien.

Es ist übrigens kein Muss, in der Urdenbacher Kämpe unterwegs zu sein. Wer mitmachen will, kann überall eigenständig laufen, sich eine eigene Laufstrecke vornehmen und den „#TUESrun2022“ am 21. Mai so individuell unterstützen. Das Formular für Spenden, Sponsoren und die Teilnahme ist unter www.veraenderedeinestadt.com/tues-run-2022/ zu finden. „Wir suchen ganz viele Mitläuferinnen und Mitläufer“, sagt Frank Heemsoth von der Organisation „Verändere deine Stadt # tu es“. Dafür sollte sich jeder einen Sponsor suchen, der pro Kilometer oder für die Pauschalteilnahme spendet.