Feldhockey : GHTC mit deutlichem Heimsieg

Dayaan Cassiem war einmal mehr der überragende Akteur beim Gladbacher HTC. Foto: Dieter Wiechmann

Hockey In der ersten Heimpartie der Rückrunde schlagen die Hockeyherren des Gladbacher den HTC Großflottbek deutlich mit 5:0. Vor allem die Nachwuchsspieler überzeugen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nomita Selder

Im ersten Heimspiel der Rückrunde besiegten die Herren des Gladbacher HTC am Samstag den direkten Verfolger Großflottbeker THGC deutlich mit 5:0 (3:0). Mit entschlossenen Leistungen in beiden Kreisen sorgten die Rot-Schwarzen mit einem 3:0-Pausenstand bereits für eine frühe Weichenstellung in Richtung Heimsieg.

Von Beginn an präsentierten sich die Westdeutschen selbstbewusst und nutzen ihre wenigen Chancen gnadenlos effizient: Die Abwehr der Großflottbeker, die zweitbeste der Liga, konnte GHTC-Stürmer Dayaan Cassiem nicht stoppen, der für die frühe Führung sorgte. Sein Landsmann Nic White baute mit seinem ersten Bundesligatreffer kurz darauf den Spielstand auf 2:0 aus. Kurz vor Ende des Viertels feierte Youngster Leonard Steimel in der 13. Minute seinen Debüttreffer zur 3:0-Pausenführung. Er war erst zehn Minuten vor Spielbeginn in den Kader gerückt, da Elias Trueson beim Aufwärmen durch seine Hüftprobleme ausgefallen war. Der 16-Jährige konnte wie auch die Debütanten Anton Bauch und Jonas Röder überzeugen.

In der kurzen Viertelpause fand Gästetrainer Bernardo Fernandes zunächst die richtigen Worte, um seine Mannschaft auch in ihren Offensivbemühungen zu bestärken. Daraufhin gab es die ersten gefährlichen Abschlüsse der Hamburger, die jedoch knapp verzogen wurden. Auf der Gegenseite sorgte erneut Dayaan Cassiem sowohl als Schütze wie auch als Vorbereiter für Wirbel, doch die Abschlüsse verfehlten das Tor. Danach drehte Großflottbek auf und setzten die Gastgeber im eigenen Viertel unter Druck, doch die GHTC-Abwehr um Felix Krause blieb stabil.

Auch nach der Pause sahen die Zuschauer ein temporeiches und teils hektisches Spiel. Zunächst fehlten weitere Torraumszenen, da beide Teams sich im Mittelfeld neutralisieren und kaum längere Ballbesitzphasen hatten. Acht Minuten nach Wiederanpfiff gewann Dayaan Cassiem jedoch den Ball im Mittelfeld und leitete einen Angriff ein, an dessen Ende Daan Schenck die Kugel zum 4:0 ins Tor blockte. Im Anschluss hatte Großflottbek noch einmal eine gute Phase und GHTC-Goalie Patrick Alex rückte in den Mittelpunkt – die Hamburger Strafecken stellten den Torhüter allerdings vor keine größeren Probleme. In einer weiteren Szene bewies er seine Klasse, da er eine platzierte Argentinische Rückhand der Norddeutschen mit dem Schläger reaktionsschnell aus dem Torwinkel fischte.

Auf der Gegenseite sorgten vor allem David Ascenso Franco und Dayaan Cassiem für Entlastung und aussichtsreiche Torchancen. Schließlich rundete Mustaphaa Cassiem das Ergebnis in der Schlussminute mit dem 5:0 ab.

„Wir können sehr zufrieden sein. Wir haben gegen einen direkten Konkurrenten überzeugend gewonnen. In einem sehr starken ersten Viertel haben wir unsere Chancen super genutzt, etwas, was uns zuletzt noch gefehlt hat. Großflottbek ist nur schwer ins Spiel gekommen, daran hatten wir sicherlich auch unseren Anteil. Es ist natürlich schön zu sehen, dass wir im Herrenbereich von der guten Jugendarbeit des Vereins profitieren können. Vergangenes Wochenende hat Valentin Mellinghoff schon einen guten Einstieg gefeiert,“ sagte Coach Jan Klatt.