Freizeit in Viersen : Gartenwelt lockte die Massen an

Entdecken, kaufen und mitnehmen: Als ein einziger großer und bunter Garten präsentierte sich der Eligiusplatz mitten in Dülken. Die zwölfte Auflage der „Dülkener Gartenwelt“ lockte zahlreiche Besucher an. Foto: Ja/Proemper,Antje (proe)

Dülken Als ein einziger großer und bunter Garten präsentierte sich der Eligiusplatz mitten in Dülken. Das lag an der zwölften Auflage der „Dülkener Gartenwelt“. Was die zahlreichen Besucher dort finden konnten.

An dem langen Stand von Helmut Gotthardt verweilen die Besucher begeistert. Auf Tischen und in den Rollregalen reihen sich Pflanzen an Pflanzen. „Ist das essbar?“ Diese Frage einer Besucherin lässt den Schwalmtaler (80) schmunzeln. „Ein Restrisiko bleibt immer“, scherzt er. Dann erklärt er den Unterschied des Schildampfers, dem die Frage der Kundin gilt, zum herkömmlichen Sauerampfer. „Wenn man den Schildampfer einmal probiert hat, mag man den Sauerampfer nicht mehr essen“, sagt der Fachmann. Er lädt dazu ein, ein Probeblättchen abzupflücken. „Sehr lecker“, lautete das Urteil der Kosterin, die ihrem Einkauf ein weiteres Töpfchen zufügte.

Aber nicht nur an diesem Stand wurde bei der „Dülkener Gartenwelt“ fleißig eingekauft. Der gesamte Eligiusplatz hatte sich in ein großes Gartenparadies verwandelt, in dem die Besucher von Stand zu Stand wanderten und einkauften.

Info Besucher sind in fünf Gärten willkommen Offene Gärten Am Sonntag, 22. Mai findet von 12 bis 18 Uhr die Dülkener Gartenlust statt. Fünf Familien aus Düllken öffnen dann ihre Gärten für interessierte Besucher. Teilnehmer Romantischer Landgarten: Familie Jennen, Waldnieler Straße 88. Facettenreicher Familiengarten: Monika und Werner Bauling, An St. Ulrich 8. Gartenflair: Susanne Klein und Klaus Kemkowski, Boisheimer Straße 130. Achter het muurtje: Angela Klein-Kohlhaas und Thomas Kohlhaas, Tilburger Straße 10. Taxus, Buchs und Buche: Maria Terwolbeck-Tenbrock und Ulrich Tenbrock, Sanddornweg 14.

Zum zwölften Mal fand die „Dülkener Gartenwelt“ statt. Mehr als 20 Aussteller boten die unterschiedlichsten Pflanzen sowie Schönes, Nützliches und Dekoratives für den Garten an. Für die kulinarische Versorgung sorgten die Dülkener Landfrauen: Denn wer einmal den Eligiusplatz betreten hat, der bleibt in der Regel länger und bekommt irgendwann Appetit.

Während die einen genau wussten, was sie für den heimischen Garten einkaufen möchten, nutzten andere die freundliche Beratung der Fachleute. „Wir möchten unseren Garten insektenfreundlicher gestalten und weg von der bisherigen Eintönigkeit. Das ist heute die Gelegenheit für eine Beratung und den Einkauf“, sagte Emily Nors. Dass ein ökologisch wertvoller Garten dabei nicht zusätzliche Arbeit bedeutet, sondern auch pflegeleicht sein kann, verdeutlichten ihr die Fachleute an den verschiedenen Ständen.

Storchschnabel ist so ein guter Bodendecker, der je nach Sorte sonnig bis schattig gepflanzt werden kann. Dass es bei gefüllten Blüten weniger Staubgefäße gibt, dafür aber umso mehr Strahlenblüten und was das bedeutet wissen die wenigsten. Die Strahlenblüten haben weniger Pollen als Nektar und sind damit für Insekten eine Mogelpackung. Nicht gefüllte Blüten sind daher besser für Insekten.

Fiederpolster, Sonnenhut, Herzgespann, Zistrosen, Frauenmantel, Wollziest und Wiesenraute wechselten an den Ständen die Besitzer. Bonsai-Liebhaber kamen bei der Gartenwelt ebenso auf ihre Kosten wie Fans von Steingartenpflanzen. Die Welt der Kräuter und Duftpflanzen war ebenso zu entdecken wie Besonderes. Etwa ausgefallene Tomaten- und Kartoffelsorten wurden präsentiert. La Ratte ist eine solche alte Kartoffelsorte aus dem Jahr 1872. Und was sich hinter dem „Blauen Ungarn“ versteckte, erfuhren die Besucher auch: ein Speisekürbis.

Beim Stand von Elvira Delissen-Mees und Christel Strötges blieben die Besucher gerne stehen. Die Keramikerin und die Holzfachfrau zeigten „Unikate aus Holz“ und anderen Materialien. Etwa fröhliche Tonhühner für die Terrasse und witzige Fliegenpilze für den Garten — garantiert ungiftig, da nicht essbar. „Alles ist bei 1200 Grad gebrannt und damit winterhart“, erklärte Delissen-Mees. Winterhart ging es auch bei Strötges zu. Die Dülkenerin malt auf Holz: Gute-Laune-Motive wie Frösche, Hasen, Vögel, Schweinchen und Kühe sind auf Schwartebrettern mit Rinde verewigt. Dazu kommen die witzigen Sprüche. „Ich erledige die Holzarbeiten und meine Frau bemalt alles, wobei ihr die Ideen nie ausgehen“, sagte Holger Strötges. Dort gab es auch Schlüsselerlebnisse – etwa durch ganz besondere Halterungen für Schlüssel.