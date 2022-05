Bürgerbeteiligung in Schwalmtal : Ideen zur Mobilität werden gesucht

Bürgerbeteiligung in Schwalmtal

Wie sieht die Mobilität künftig in Schwalmtal aus? Dazu werden Ideen gesucht. Foto: picture alliance/CHROMORANGE / Ruth Roeder

Schwalmtal Wie kann Mobiltät künftig in Schwalmtal aussehen? Ideen für ein Miteinander von Fußgängern, Radfahrern und sonstigen Verkehrsteilnehmern werden ab 3. Mai gesucht. Wie man sich beteiligen kann.

Am Mittwoch, 4. Mai, startet die Bürgerbeteiligung zum Nahmobilitätskonzept der Gemeinde Schwalmtal. Bis Mittwoch, 15. Juni, haben laut Mitteilung der Gemeinde alle die Gelegenheit, ihre Anregungen und Wünsche für eine bessere Verkehrssituation in Schwalmtal online mitzuteilen. Dazu ist eine Online-Plattform eingerichtet auf: www.wegedetektiv.de/schwalmtal.

Was dahintersteckt Mit dem Nahmobilitätskonzept möchte die Gemeinde Schwalmtal Alternativen schaffen, die dazu beitragen, den innerörtlichen Verkehr und auch den Pendlerverkehr nachhaltig und vor allem bedarfsgerecht zu gestalten. Die Eingaben des Wegedetektivs werden bei der Ausarbeitung konkreter Maßnahmen berücksichtigt.

Wo erfahre ich mehr? Michael Vieten (Ingenieurgesellschaft Stolz) wird die Inhalte und das Vorgehen rund um das Nahmobilitätskonzepts in der Sitzung des Ausschusses für Planung, Bauen und Verkehr am Dienstag, 3. Mai, 19 Uhr, in der Achim-Besgen-Halle vorstellen.