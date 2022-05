Probleme an der Pannenmühle in Niederkrüchten : Rückhaltebecken wird vorbereitet 

Probleme an der Pannenmühle in Niederkrüchten

Niederkrüchten Immer wieder hatte es rund um die Pannenmühle bei starkem Regen Überschwemmungen gegeben. Dagegen soll ein neues Rückhaltebecken helfen. Was dieser Plan jetzt für den Verkehr bedeutet.

Am Montag, 2. Mai, beginnen die vorbereitenden Arbeiten für die Anlage eines Rückhaltebeckens an der Pannenmühle. Dies teilte die Gemeindeverwaltung Niederkrüchten mit. Bereits vor dem Beginn der Arbeiten hatten Anwohner von Sperrungen berichtet. In diesem Bereich hatte es in der Vergangenheit bei starkem oder lang andauernden Regen immer wieder Probleme mit den Wassermassen gegeben: Die Straßen und die Kreuzung waren überschwemmt worden, auch Grundstücke von Anwohnern waren davon betroffen gewesen.