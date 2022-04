Fünf Neuzugänge für den Landesligisten : 1. FC Viersen baut fleißig am Kader für kommende Saison

Petar Popovic unterschreibt zum dritten Mal einen Vertrag beim 1. FC Viersen. Foto: van der Velden Foto: Heiko van der Velden

Fussball-Landesliga Für die kommende Saison hat der 1. FC Viersen bereits fünf Neuzugänge präsentiert – fast alle haben Oberliga-Erfahrung. Ein Spieler steht bereits vor seinem dritten Engagement in Viersen.

Alle guten Dinge sind drei – treffender könnte der Transfer von Petar Popovic zum 1. FC Viersen nicht beschrieben werden. Der flinke Offensivspieler hat in dieser Woche ein drittes Mal am Hohen Busch unterschrieben. Aktuell läuft der 24-Jährige noch im Trikot des Oberligisten TuRu Düsseldorf auf. Aufgrund eines Risses im Außenmeniskus kam er in dieser Saison allerdings bislang nur auf drei Einsätze für die erste Mannschaft. In der annullierten Vorsaison absolvierte Popovic zehn Oberliga-Spiele für den 1. FC Mönchengladbach, auch für Ratingen 04/19 und SC Union Nettetal kam er in dieser Spielklasse bereits zum Einsatz.

Seine prägendste und erfolgreichste Zeit als Fußballer erlebte er allerdings bisher in Viersen, weshalb er sich auch dazu entschied, sich dem Verein erneut eine Liga tiefer anzuschließen. Nach seiner Jugendzeit dauerte sein erstes Engagement in Viersen zwei Jahre, in denen er in 59 Spielen in der Landesliga insgesamt 24 Tore erzielte. Zur Rückrunde der Saison 2019/20 kehrte er dann ein erstes Mal zurück. In drei Spielen in der Bezirksliga traf er zweimal. Zwar wohnt Popovic in Mönchengladbach, dennoch fühlt er sich im Stadion am Hohen Busch heimisch, wie er selber sagt.

„Das familiäre Umfeld hat mich wieder zurückgezogen. Kemal ist ein sehr guter Trainer und im Kreis Viersen bekannt. Sein Spielstil passt perfekt zu mir“, sagt Popovic zu seiner erneuten Rückkehr.

Ebenfalls ab kommender Saison für Viersen spielt der 23-jährige Metin Türkay, der vom 1. FC Mönchengladbach kommt. Auch für ihn war Trainer Kuc ein Grund für den Wechsel. „Ich habe seit meinem ersten Seniorenjahr immer wieder gegen Kemal gespielt und von vielen Seiten gehört, was für ein guter Trainer er ist, unter dem sich die jungen Spieler entwickeln können“, sagt Türkay. Der Abwehrspieler kam in dieser Saison bislang zu 26 Einsätzen in der Oberliga.

Viersen gab aber noch weitere Neuzugänge bekannt: Mit Semih Cakir (28) und Justin Butterweck (21) stoßen zwei Spieler des Oberligisten SC Union Nettetal ab Sommer zur Mannschaft, dazu kommt Konstantine Jamarishvili, der wie Cakir unter Trainer Kuc bereits in der Landesliga bei der SpVg Odenkirchen spielte. Für Butterweck ist es nach einem Zwischenabstecher nach Nettetal ebenfalls eine Rückkehr, bereits in der Saison 2019/20 spielte er für Viersen.