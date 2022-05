Sieg gegen Dinslaken : TVK gibt die passende Antwort

Handball-Regionalliga Nach der Pleite unter der Woche gegen Aldekerk löst der TV Korschenbroich die Pflichtaufgabe beim MTV Dinslaken mit 28:25. Am Dienstag folgt das entscheidende Topspiel gegen interaktiv Handball.

Nach der deutlichen 27:42-Niederlage innerhalb der Woche im Spitzenspiel beim TV Aldekerk zeigte der TV Korschenbroich die gewünschte Reaktion. Beim abstiegsgefährdeten MTV Dinslaken gewann Korschenbroich verdient mit 28:25 (15:13). Damit hält sich der TVK die Chance auf den Aufstieg in die Dritte Liga offen.„Wir haben heute eine richtig tolle Reaktion auf die Niederlage in Aldekerk gezeigt und über die gesamten 60 Minuten aufopferungsvoll gekämpft“, sagte der Korschenbroicher Trainer Dirk Wolf nach Spielende.

Bei dieser anfänglichen Dominanz sollte es allerdings nur kurzfristig bleiben. Der MTV fing sich, kam besser in die Partie und konnte in der 13. Minute den Ausgleichstreffer zum 7:7 erzielen. Bis kurz vor dem Halbzeitpfiff änderte sich an dem engen Spielstand kaum etwas. Dann mussten die von Verletzungen gebeutelten Korschenbroicher in der 26. Minute den nächsten Nackenschlag einstecken: Nach einem noch nicht einmal überhartem Foulspiel wurde Kreisläufer Philip Schneider mit der Roten Karte vorzeitig unter die Dusche geschickt. Das jedoch schien die Gäste eher zu beflügeln. Die Schlussphase des ersten Spielabschnittes gehörte dann Nicolai Zidorn, der in kürzester Zeit drei Tore erzielte.