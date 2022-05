Engagement in Viersen : So sorgen Viersener für Sauberkeit in ihrer Stadt

So sorgen Viersener für Sauberkeit in ihrer Stadt

Viersen Ein Feuerlöscher, eine Fahrradlampe, Felgen und unzählige Zigarettenkippen: Das waren Funde bei der Aktion „Viersen putz(t)munter“.

Müll in der Natur, auf Straßen und Wegen: Ein globales Problem, das Gefahren birgt wie etwa Artensterben, die Vergiftung von Böden, ein steigender Schadstoffgehalt. Kaum ein Bereich bleibt dabei verschont – selbst in der arktischen Tiefsee ist Müll zu finden. In Viersen wurden jetzt zahlreiche Freiwillige aktiv.

Die Kindertagesstätte „Himmelszelt“ war mit rund 30 Menschen unterwegs: Sie befreiten die Natur im Umkreis ihrer Einrichtung von Unrat. „Die Vorschulkinder haben schon verschiedene Projekte zum Thema Müll gemacht“, erzählt Kita-Mitarbeiterin Anne Jammers. Gemeinsam mit den Jungen und Mädchen habe man auch besprochen, was mit dem Müll passiert, der in der Umwelt liegen bleibt und warum dieser schädlich ist.

„Unsere Kinder sind durch die Kita bereits sensibilisiert und möchten auch privat den Müll aus der Umwelt entfernen“, erzählt Jessica Stephan. Ihr Mann Jonathan Stephan ergänzt: „Dass so viel Müll in der Umwelt liegt, das ärgert uns sehr. Man darf kein korrektes Verhalten von den Kindern erwarten, wenn man es selbst nicht vorlebt.“ Deswegen finden die Eltern, die heute gemeinsam mit ihren Kindern gekommen sind, die Aufräumaktion sehr sinnvoll.

Besonders schockierte die Sammler die Menge an Zigarettenstummeln, die sie rund um und an der Kirche gefunden haben: „Hier liegen Kippen ohne Ende. Wir haben sie säckeweise aufgesammelt“, berichtet Schölermann. Dass so viele Zigarettenreste in der Umwelt liegen, ärgert die Viersener: „Das ist ja auch für Tiere gefährlich.“ Nach rund zwei Stunden haben die 20 Aufräumer fast sieben Säcke voll mit Unrat gesammelt. Zu ihren kuriosesten Funden gehören dabei eine Autofelge, eine Fahrradlampe und ein Schlüssel.