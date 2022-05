Vorfall in Nettetal-Kaldenkirchen : Pedelecfahrer (90) bei Kollision verletzt

Nettetal Ein 90-jähriger Pedelecfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto am Samstag gegen 14 Uhr leicht verletzt worden, ein Rettungswagen brachte ihn ins Hospital.

Laut Polizei fuhr der Senior auf der Kreuzstraße in Nettetal-Kaldenkirchen in Richtung Ringweg und beachtete an der Einmündung Schindackersweg nicht die Vorfahrt einer Autofahrerin (83), die am Schindackersweg aus Richtung Wasserstraße kam. Unfallzeugen werden gesucht. Kontakt zur Polizei unter: 02162 3770.