Inhaberwechsel Samir Al Refae übernimmt die Paracelsus-Apotheke in St. Tönis

Seine Approbation in Deutschland erhielt er 2019 und war seitdem als Angestellter in diversen Apotheken tätig, immer auf der Suche nach etwas Eigenem. Er betont: „Ich wollte unbedingt wieder selbstständig sein, meine eigene Apotheke führen und freue mich sehr, dass ich hier nun übernehmen konnte.“ Al Refae kam im November 2014 nach Deutschland, im Januar 2015 nach St. Tönis. 2018 folgte dann ein Umzug nach Mönchengladbach. Zurück in St. Tönis ist er seit dem 1. März. Al Refae spricht sehr gut Deutsch, zudem Englisch, Arabisch und Russisch. Auch Türkisch wird in der Paracelsus-Apotheke gesprochen und verstanden.