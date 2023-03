Ausbildungsoffensive Finanzamt Kempen verlängert Bewerbungsfrist

„Wir wollen möglichst gut für die Menschen in unserer Heimat da sein. Das schaffen wir nur, wenn wir auch die Besten als Nachwuchs gewinnen“, erklärt Rolf Berweiler, Leiter des Finanzamts in Kempen. „Wir bieten nicht nur eine spannende Ausbildung und ein abwechslungsreiches, praxisorientiertes Studium mit attraktiver Vergütung von Anfang an, sondern im Anschluss größtmögliche Sicherheit, vielfältige Tätigkeiten mit hoher gesellschaftlicher Bedeutung, moderne Arbeitsbedingungen mit einem hohen Maß an Familienfreundlichkeit sowie unterschiedlichste individuelle Entwicklungsperspektiven.“ Die Steuerexpertinnen und -experten können nach ihrem Abschluss im Finanzamt arbeiten, in der Betriebsprüfung, bei der Oberfinanzdirektion oder im Ministerium der Finanzen, bei der Steuerfahndung oder als ITSpezialisten im Rechenzentrum. Die Studierenden und Auszubildenden sind von Beginn an voll in die praktische Arbeit im Finanzamt integriert. Die Studierenden wechseln zwischen Praxisblöcken und den Theorieteilen an unterschiedlichen Orten.