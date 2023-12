Hegenscheidt in Erkelenz Ausbildungsoffensive als Win-Win-Situation

Dahinter verbirgt sich eine Initiative der Bezirksregierung Köln und den Handelskammern in Aachen, Bonn und Köln. Gesucht werden Unternehmen, die mit praktischen Projekten in den Unterricht kommen, die zu Besuchen in ihren Unternehmen einladen und so eine Vorstellung bei der Jugend über eine mögliche Berufsausbildung vermitteln. In Zusammenarbeit mit den Fachlehrern wird schulisches Wissen mit praktischem Tun verknüpft und damit Neugier geweckt.