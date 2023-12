Servicemobil bleibt stehen Frist für Glasfaseranschluss in Veert verlängert

Die Deutsche Glasfaser führt zurzeit eine Nachfragebündelung in Veert durch. Damit der Glasfaserausbau möglich wird, müssen sich mindestens 33 Prozent der Haushalte im geplanten Ausbaugebiet für einen Vertrag mit dem Anbieter entscheiden. In Hartefeld, Vernum und Pont ist die Deutsche Glasfaser bereits aktiv. In Veert dagegen befindet sich das Projekt noch „in Prüfung“. Eine erste Frist ist verstrichen. „Die Auswertung wird einige Wochen in Anspruch nehmen“, teilte ein Sprecher der Deutschen Glasfaser auf Nachfrage mit. Jetzt wurde die Frist bis zum 21. Dezember verlängert.