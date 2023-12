Untersuchung von Bertelsmann Stiftung und CHE Mythen rund ums Studium

Stimmt nicht. Der aktuelle Auszubildendenmangel in Deutschland lässt sich laut Faktencheck nicht allein mit einer wachsenden Beliebtheit des Studiums begründen. Er habe sich in den letzten fünf Jahren und insbesondere durch die Folgen der Corona-Pandemie verschärft – und in dieser Zeit sei kein weiterer Anstieg beim Studienboom zu erkennen. „Trotz langfristig gewachsener Studierendenzahlen gibt es nach wie vor mehr Ausbildungs- als Studienanfänger. Dass der Trend zum Studium nicht ursächlich für den aktuellen Auszubildendenmangel ist, bestätigt auch der Blick auf die Berufe mit den aktuell höchsten Anteilen an unbesetzten Ausbildungsplätzen“, so die Untersuchung. Das seien nämlich Klempnerinnen, Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk und Fleischer. In diesen Berufsgruppen sind derzeit mehr als zwei von fünf Ausbildungsplätzen unbesetzt. Auffällig laut CHE und Bertelsmann Stiftung: Keine dieser Berufsgruppen steht in direkter Konkurrenz mit einem akademischen Beruf.