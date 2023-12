Neue Zeiten Was sich beim Finanzamt in Viersen ändert

Sind auch die Sprechzeiten vor Ort verlängert worden? Ja. Wer einen Mitarbeiter im Finanzamt vor Ort erreichen will, kann dies pro Woche an 28 Stunden versuchen. Der Service beginnt täglich eine halbe Stunde später; neu ist die längere Öffnung an Donnerstagen. Das sind die neuen Servicezeiten: montags bis mittwochs von 8 bis 13 Uhr, donnerstags von 8 bis 17 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr. Damit stehen Besuchern vor Ort insgesamt eine 90 Minuten länger pro Woche zur Verfügung. Die Servicezeiten waren bisher montags bis freitags von 7.30 Uhr bis 12 Uhr und dienstags von 7.30 Uhr bis 16 Uhr (insgesamt 26,5 Stunden pro Woche).