Schwimmen in den Osterferien Schwimmbäder öffnen die Außenbecken

Im Willicher Freizeit- und Erlebnisbad „De Bütt“ können Badegäste seit Montag wieder von drinnen nach draußen schwimmen: Das Ganzjahresaußenbecken ist wieder geöffnet. Auch in Kempen können Schwimmer bald wieder die Sonne genießen. Dort wird das Ganzjahresbecken an der Sauna- und Wasserwelt Aquasol am Samstag, 1. April, wieder geöffnet. So langsam machen sich die Teams in den Bädern bereit, um auch draußen die Badesaison einzuläuten. In Kempen will man am 1. Mai in die Freibad-Saison starten, in Willich ist man noch vorsichtig, ein genaues Datum für den Start zu nennen. Denn der Termin hängt von den Temperaturen ab. „Ich führe seit 2002 eine Statistik darüber, wann wir das Freibad geöffnet haben“, sagt Philipp Bauknecht, Badleiter in der „Bütt“. Üblicherweise öffne man das Freibad „irgendwann zwischen dem 20. und 31. Mai“ – möglicherweise sei eine Öffnung an Christi Himmelfahrt, 18. Mai, vorstellbar. Auch in Grefrath bereitet sich das Bäderteam der Gemeindewerke auf die Freibad-Saison vor. Dort ist das Hallenbad noch bis Freitag, 14. April, geöffnet. Aktuell bereiten die Mitarbeitenden die Grundreinigung des Freibads vor, „Mitte Mai soll es dann öffnen“, sagt Jasmin Splinter, Teamleiterin Bäder bei den Gemeindewerken Grefrath.