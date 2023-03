Kirchen-Kabarett in Grefrath Warum sich Jesus Christus auch als Kabarettist begreifen lässt

Der Grundgedanke des zweistündi­gen, frei vorgetragenen Programms: Jesus lässt sich – nicht nur, aber auch – als Kabarettist begreifen. Er sei, so von Hagen, schlagfertig und provozierend gewesen, habe verletzt und sich verletzlich gemacht und ein grundsätzliches Plädoyer für Menschlichkeit abgegeben. Er habe die Mangelhaftigkeit der Welt er­kannt und doch an sie geglaubt. Nie habe er Humor auf Kosten anderer ge­macht, sondern um beim Publi­kum einen Lerneffekt zu bewirken. Ziel seines Spotts seien nicht die Schwa­chen gewesen, sondern die, die sich für besonders fromm hiel­ten. Die Jünger, sein „Begleitperso­nal“, habe er sich gerade aufgrund ihrer Unzu­länglichkeit ausgesucht. Er habe „Events mit Tausenden in der Wüs­te“ ausgerichtet, sei aber auch „vor zwei oder drei Personen“ aufgetre­ten. Sein einziges Manko: fehlendes Organisationstalent. So hätten einmal nachträg­lich Brot und Fische fürs Publikum herbeigezau­bert wer­den müssen. Wie es besser geht, zeigte der Künst­ler, indem er in der Pause Selbstge­backenes ver­teilte.