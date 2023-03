Was Frauen und Barcodes miteinander zu tun haben Martin R. Becker stellt im Atelier an der Moosgasse aus

Ab Donnerstag, 30. März, hängen an den Wänden der Kempener Ateliergalerie Dreivier Hildegard, Gabriele, Sonja, Magdalena und Claire. Wer aber Porträts erwartet, wird feststellen: Zu sehen sind die leuchtenden Blüten von Taglilie, Eibisch und anderen hinter waagerechten schwarzen Linien. „In between“, also „dazwischen“, lautet das Motto der Ausstellung mit Arbeiten von Ingrid Filipczyk, die sie seit Mitte Februar in ihrer Produzentengalerie Dreivier an der Moosgasse 9 in Kempen zeigt. Seit Anfang März kommt ihr dort einiges „dazwischen“. Mit Absicht: Einen Teil der Galerie stellt Filipczyk Künstlerkollegen und Kolleginnen für jeweils zwei Wochen zur Verfügung: „In diesem offenen Raum können die eingeladenen Künstler die Ideen, die ihnen am Herzen liegen, vorantreiben.“