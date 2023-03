Klimaschutz in Kempen Stadt hat fünf neue E-Fahrzeuge

2019 ging mit dem „Streetscooter“ das erste elektrisch angetriebene Pritschenfahrzeug an den Start, im vergangenen Jahr kam ein E-Lastenrad hinzu, das in der Stadt genutzt wird, wenn kleinere Reinigungsarbeiten anstehen. „Bei der Beschaffung der Fahrzeuge haben wir uns bewusst für E-Fahrzeuge entschieden“, so Torsten Schröder, Technischer Beigeordneter der Stadt, „damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zu emissionsarmer und nachhaltiger Mobilität.“ Mit dem integrierten Klimaschutz habe sich die Stadt das Ziel gesetzt, vor 2040 klimaneutral zu werden, so Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos): „Das kann nur funktionieren, wenn wir Veränderungen in verschiedenen Bereichen anstoßen.“ Die Umstellung auf E-Mobilität sei eine davon.