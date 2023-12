Veranstaltungen in Meerbusch Das bieten die Meerbuscher Kleinkunst- und Kabarett-Tage

„Ein bisschen Lars muss sein“ heißt der zweite Streich des gefeierten Allrounder Lars Redlich. Nach seiner erfolgreichen ersten Soloshow „Lars But Not Least“ nimmt sich der Musical-Star – bekannt unter anderem aus „Grease“, „The Rocky Horror Show“ oder „Disney in Concert“ – in seinem neuen Programm selber auf die Schippe. Am Klavier improvisiert Redlich zusammen mit dem Publikum ein Medley aus zugerufenen Songs oder sinniert über die Notwendigkeit der fünf Klingen an seinem Rasierer. In seiner zweistündigen Show am 20. und 21. März singt, swingt und springt er von der Sopran-Arie in den Hip Hop, mimt den Rocker ebenso wie die Diva und textet Hits wie „Stairway to Heaven“ oder „Despacito“ um. Beginn ist um 20 Uhr.