Neue Bänke in Orange Grefrath ist “kein Platz für Gewalt“

Dazu wurden nicht nur an diesem Tag das Interimsrathaus an der Mülhausener Straße und der Bürgerservice am Grefrather Markt orange erleuchtet. Es gibt nun auch ein bleibendes Zeichen: Die vier orangefarbenen Bänke mit der Aufschrift „Kein Platz für Gewalt“ stehen in Grefrath am Bergerplatz, in Oedt am Gänseliesel-Brunnen, in Vinkrath am großen Spielplatz (Spielplatz An der Dorenburg/In der Floeth) und in Mülhausen an der Niersbrücke.