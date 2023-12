Kabarettist Wilfried Schmickler in Langenfeld „Ich möchte beitragen zur Verfreundlichung der Welt“

Schmickler Diese Auftrittsorte sind wie Oasen, in der großen Wüste der anonymen Mehrzweckhallen und zweckentfremdeten Schul-Aulen. Ankommen und zuhause sein. Bei Georg Huff und seinem Super-Team. Katja, Andrea, Uwe, Zuher und all die anderen haben alles im Griff. Uwe hat den Vorspeisen-Teller vom Italiener organisiert, und Zuher hat den Weihnachts-Engel aufgehängt. Und dann kommen all die wunderbaren Stammgäste. Home sweet home! Herz, was begehrst du mehr!