Volksbank Kempen-Grefrath „Regionale Verwurzelung ist uns sehr wichtig“

Nun gibt er zum Jahreswechsel den Staffelstab weiter an einen jüngeren Kollegen, der ebenso in der Region zu Hause ist: Michel Rathmackers, bisher Leiter in der Privatkundenberatung, wird seine Nachfolge antreten. Auch Rathmackers ist ein „Eigengewächs“ der Volksbank: Seit 23 Jahren ist der 44-Jährige dort tätig, machte erst die Ausbildung zum Bankkaufmann, studierte berufsbegleitend dann Betriebswirtschaftslehre. Er arbeitete in der Kundenberatung, in der Baufinanzierungsberatung, in der Vermögensbetreuung, lernte so im Laufe der Jahre alle Bereiche kennen. Aufgewachsen in Grefrath, zog er im März nun nach Kempen, wo er ohnehin seit Jahren Tennis bei Rot-Weiß spielt, „da sind zwei Herzen in meiner Brust“, sagt er über Grefrath und Kempen – in beiden Orten fühlt er sich heimisch.