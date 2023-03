Konzert am 2. April in Kempen Jiddische Musik trifft auf Gedichte von Mascha Kaléko

In der Kapelle St. Peter trifft am Sonntag nun jiddische Musik auf Mascha Kaléko. „Jiddische Lieder und Klezmermusik sind die Stimme der deutschstämmigen Juden Osteuropas im Exil. In dieser Musik fanden und erschufen sie sich ihre Heimat. Riten und Traditionen wurden musikalisch weitergegeben und lebten in den Liedern fort, in denen sie ihre Schicksale belachen und beweinen konnten“, teilen die Organisatoren mit. Auch in diesem Programm spiele das Bernshteyn-Trio Klezmer, „jene Musik, die voller Weisheit und Innigkeit ist, und verbindet diese Musik in einfühlsamer und ausdrucksstarker Weise mit den Texten von Mascha Kaléko“.