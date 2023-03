Generationswechsel bei „Tribune Motorcycles“ Die Harley-Familie aus St. Tönis

Die Liebe zum Motorrad entwickelt sich in der Familie Vaiano aus St. Tönis schon sehr früh: Der fast siebenjährige Milan hilft Papa Luca gern beim Schrauben an den Maschinen, und auch der 31-Jährige hat bereits als Sechsjähriger an Motorrädern geschraubt. „Damals habe ich ein Kindermotorrad, eine Suzuki XS80, geschenkt bekommen und den Vergaser zerlegt, gereinigt und wieder zusammengebaut“, sagt Luca Vaiano – und fügt hinzu, dass sein Vater Guido ihm natürlich ein bisschen geholfen habe. Auch heute noch ist Vater Guido für ihn ein wichtiger Berater, doch zum 1. Mai wird der 64-Jährige seine Motorradwerkstatt namens „Tribune Motorcycles“ im Gewerbepark Maysweg in St. Tönis offiziell an seinen Sohn übergeben – aber natürlich trotzdem noch in der Werkstatt anzutreffen sein. Schließlich bauen viele Kunden auf seinen Rat. „Wir sind die Problemlöser“, sagt Guido Vaiano.