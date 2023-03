Verdi und EVG Auswirkungen des Streiks kommunal überschaubar

Streik in ganz Deutschland – Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hatten in einer gemeinsamen Aktion ihre Mitglieder auch im Bereich des ÖPNV aufgerufen, ihre Arbeit am Montag niederzulegen. Befürchtet wurde ein Verkehrschaos, vor allem in Nordrhein-Westfalen. Doch das große Gedränge, das lange Warten, die blanke Konfusion, all das blieb aus. Die Gewerkschaften hatten den Streik lange im Voraus angekündigt, viele waren darauf vorbereitet und hatten nach Alternativen gesucht.