Als Spitzenreiter überwintert es sich am besten TB Wülfrath möchte St. Tönis erneut in Schach halten

Tschft. St. Tönis – TB Wülfrath (Frauen). Auch in der zweiten Begegnung der Regionalliga-Rückrunde wollen die TBW-Handballerinnen in der Erfolgsspur bleiben. Das Hinspiel gewannen sie mit 29:21, doch diesmal rechnet Jörg Büngeler mit wesentlich mehr Gegenwehr. „Die Entwicklung im Team der Turnerschaft ist deutlich sichtbar. Offenbar haben sie inzwischen schon einige Spielerinnen aus dem Jugendbereich integriert“, warnt der Wülfrather Trainer, den Kontrahenten zu unterschätzen. „Da steckt viel Qualität im Rückraum. Sie werfen mutig und spielen einen schnellen Ball“, charakterisiert Büngeler die Gastgeberinnen und erklärt: „Wir werden uns darauf gut vorbereiten. Das ist eine der Partien, die spitze sind und uns an unsere Leistungsgrenze bringen. Das wird eine schwierige Aufgabe.“