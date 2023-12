Medizinische Versorgung Delltor-Apotheke feiert 50-jähriges Bestehen

Als Peter Moser 1968 sein Pharmaziestudium in Bonn begann, gab es für ihn nur ein Ziel: Er wollte eine Apotheke in seiner Heimatstadt Rees eröffnen. Nach der Bundeswehr und ersten beruflichen Stationen in Voerde und Walsum rückte das Ziel in greifbare Nähe. Mit Hilfe des väterlichen Bauunternehmens und weiterer Handwerksbetriebe aus Rees wurde das angemietete Erdgeschoss des Hauses in der Dellstraße 9 zur Apotheke umgebaut. Vorher hatte die Familie Döring dort eine Reinigung und einen Fahrradladen betrieben, im Hinterhof stand eine Schmiede.