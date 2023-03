Kriminalität im Kreis Viersen Immer weniger Wohnungseinbrüche

Als ein 64-jähriger Willicher am 17. März am Abend mit seiner Frau vom Essen nach Hause kam, wartete dort auf die beiden eine unerfreuliche Überraschung: In ihr Reihenendhaus an der Mittelstraße war eingebrochen worden, wie unschwer an der eingeschlagenen Terrassentür zu erkennen war. Glück im Unglück: Im Haus durchwühlten der oder die Täter lediglich ein Schlafzimmer, stahlen aber nichts. Schmuck hatten Täter ein paar Tage zuvor gestohlen, als sie in ein Reihenmittelhaus am Rapsweg in Kempen-St. Hubert eingebrochen waren. Was die Meldungen der Kreispolizeibehörde Viersen über Wohnungseinbrüche betrifft, ist es in den vergangenen Wochen im Osten des Kreises Viersen vergleichsweise ruhig. Wie sich die Einbruchsstatistik 2023 entwickeln wird, bleibt freilich abzuwarten. Ein Blick auf die kürzlich veröffentlichte Kriminalitätsstatistik für das Jahr 2022 zeigt allerdings: Die Zahl der Wohnungseinbrüche im Kreis Viersen nimmt seit Jahren stetig ab – im Vergleich zu 2021 um 5,6 Prozent.