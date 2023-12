Heimatbund St. Tönis präsentiert neuen Heimatbrief Über Milchversorgung und Schützenfeste

Peter Steppen blickt in den St. Töniser Splittern auf das Jahr zurück, und Theo Mülders Gedicht „Ent nöie Johr!“ lässt den den Jahreswechsel in Mundart auf die Leser zukommen. In der Rubrik „Namen und Nachrichten“ wird an den Wechsel in der Geschäftsführung der Gebrüder-Ortmanns-Stifung erinnert, und Julian Tolles, 14-jähriger Bogenschütze der Schießfreunde Freischütz Tell, hat auch seinen Platz gefunden. Passend zur Apfelstadt präsentiert Ulli Triebels ein Rezept zur Appeltaat, bevor Guido Beckers über das vorläufige Ende der Idee zu Zeitkapseln im Ort eingeht. Eine Seite widmet sich dem Tönisvorster Apfelschnaps.