Lauf-Event in Tönisvorst Großes Familienfest beim Apfelblütenlauf

Und hier die vielfältigen Angebote im Detail: Beim Mal-Wettbewerb der Firma Abbelen gibt es Gutscheine zu gewinnen, am Stand der AOK können sich die Mädchen und Jungen schminken lassen – ob Elfe, Schmetterling, Tiger oder Spiderman: Der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt. Nach Herzenslust und umsonst Kickern geht am Stand der Lebenshilfe Kreis Viersen, die in ihrem Pavillon einen Kickertisch aufbauen wird – ergänzt um ein Glücksrad.