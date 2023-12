Christuskirche ausverkauft „Sternstunden“ mit Konrad Beikircher in St. Tönis

„Nun steht der Winter vor der Tür – und friert“ – so schließt eine „subversive Geschichte“ von Heinz Ehrhardt, geschrieben in seinem so typischen 50er Jahre-Humor und bis heute vergnüglich zu hören. Dann macht Konrad Beikircher sein Publikum mit einem obskuren Rezept vertraut, bei dem es am Ende drunter und drüber geht und man nur noch in Erinnerung behält, dass es dabei um ganz viel Whisky ging.