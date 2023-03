Buchtipp der Stadtbücherei Tönisvorst Wie es ein Zehnjähriger ins „Pink Floyd“-Konzert schaffte

Autor Alexander Gorkow beschreibt in seinem autobiographisch geprägten Roman eine Kindheit und Jugend in den 70er-Jahren. Die Hauptfigur ist zehn Jahre alt, überaus naiv und voll überbordender Phantasie (bei einem Schulklassenbesuch der Städtischen Kläranlage sorgt er sich heimlich: Sind die Bakterien da auch satt?!). Dank seiner älteren Schwester hat er eine Vorliebe für Musik entwickelt, und sein Musikgeschmack ist eindeutig: Pink Floyd! So verbringt er seine Schultage aus dem Fenster starrend, denn bei gründlicher Konzentration müsste es doch möglich sein, Kontakt zu den Rock-Musikern von Pink Floyd aufzunehmen und eine Botschaft zu empfangen. Bei den Lehrern kommt das nicht gut an, und täglich folgen Bestrafungen und Backpfeifen, das damalige Schulsystem pflegte offenbar noch andere pädagogische Werte. Dies berührt den Jungen aber nur am Rande: Für ihn zählen nur die Band und seine Schwester; die 16-Jährige wurde mit einem Herzklappenfehler geboren, ihre Mutter hatte während der Schwangerschaft ein gewisses Beruhigungsmittel der Firma Grünenthal eingenommen. Die Ärzte, auch sie noch vom alten Schlag, sagen ihr kaltschnäuzig keine lange Lebensdauer voraus, aber die junge Frau ist lebenshungrig und frech und erklärt dem kleinen, stotternden Bruder auf ihre direkte Art das Leben: Themen wie Aufklärung, Vietnamkrieg, die deutsche verkrustete Nachkriegsgesellschaft, das üble Establishment – die Deutungen dazu übernimmt sie. Am Ende schaffen es die Geschwister in das legendäre „The Wall“-Konzert in der Dortmunder Westfalenhalle (15. Februar 1981), für die Hauptfigur ein prägendes Erlebnis.