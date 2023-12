Neuerscheinung in Mönchengladbach Wie aus dem Lockdown ein Buch entstand

Lisa und Marie sind zwei Mädchen mit sehr unterschiedlichen Charakteren, zwölf und 13 Jahre alt und beste Freundinnen. Sie erleben ihre Abenteuer im ersten Corona-Lockdown, campen auf einem Truppenübungsplatz und verbringen gemeinsam die Ferien in der Bretagne. Der erste Roman des gebürtigen Mönchengladbachers Moritz E. Wigand „Kaffee, Flashmob und versengte Haare“ ist aber nicht nur ein Jugendroman, sondern nach Aussage des Autors „auch für Erwachsene spannend“. „Im Laufe der Geschichte entwickeln sich die Figuren, dazu habe ich auch von Erwachsenen ein positives Feedback erhalten“, sagt Chefarzt Wigand. Im Berufsleben ist der Autor Leiter der Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik an der Schön-Klinik in Rendsburg.