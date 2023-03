Tempo 30 und Infrastruktur für Fahrräder Tönisvorster Grüne fordern ökologische Verkehrswende

„Unsere Grüne Fraktion im Stadtrat bringt permanent Ideen und Konzepte zum Thema Verkehr ein, fordert mehr Sicherheit für Rad- und Fußverkehr, bessere Infrastruktur für Lastenräder und Fahrradanhänger und ein Umdenken weg von der Autozentriertheit. Wir sind froh, dass die Stadt Tönisvorst sich zum Klimaschutz bekennt und zum Beispiel die Anschaffung von Lastenrädern als Autoersatz fördert. Was den Alltag für Radfahrerinnen und Fußgänger angeht, hat sich jedoch leider noch nicht viel geändert.“ Die Infrastruktur für Rad- und Fußverkehr müsse schnell verbessert werden. Dass das nicht von heute auf morgen gehe, sei klar, so die Grünen. „Umso wichtiger ist es, jetzt Maßnahmen und auch Übergangslösungen umzusetzen, die einen direkten Effekt haben: Tempo 30 innerorts sowohl in beiden Ortsteilen bedeutet nicht nur mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmende, sondern auch Lärmschutz für Anwohnerinnen und Anwohner und kann so direkten Einfluss auch auf die Gesundheit der Bevölkerung nehmen“, so Britta Rohr, Vorsitzende des Tönisvorster Ortsverbands der Grünen.