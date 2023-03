Geflügelhalter sollten sich auf Stallpflicht vorbereiten Geflügelpestvirus H5N1 bei toten Möwen in Kempen nachgewiesen

Nachdem am Königshüttesee in Kostenpflichtiger Inhalt Kempen am Montag, 13. März, 19 tote Möwen gefunden wurden, liegen jetzt die Ergebnisse der Untersuchung im Friedrich-Loeffler-Institut vor: Alle Tiere waren mit dem Geflügelpestvirus H5N1 infiziert. Auch bei einer am Montag, 20. März, in Viersen-Süchteln tot aufgefundenen Möwe konnte das H5-Virus nachgewiesen werden.