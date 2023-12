Wirtschaftsförderung in Tönisvorst Politik kritisiert die Stadtverwaltung

Verwirrender war die Diskussion zu einem UWT-Antrag mit dem Thema Wirtschaftsförderung. Beim Rundgang durch das neue Firmengebäude hatte Tobias Noffz die städtische Wirtschaftsförderung noch in den höchsten Tönen gelobt, jetzt stand sie auf dem Prüfstand – ohne dass der Wirtschaftsförderer direkt angegangen wurde. Dabei hat es der Text der Antragsbegründung in sich: „Der bisherige Stillstand muss ein Ende finden.“ Oder noch direkter: „Der Wirtschaftsförderer sieht sich aus zeitlichen Gründen nicht in der Lage, konzeptionelle Ideen zu einer veränderten Wirtschaftsförderung in der Stadt zu entwickeln.“ Mit freundlichen Grüßen unterschrieben von Jörg Frick, Geschäftsführer der Fraktion UWT 2020. Wie Heidrun Sorgalla für die UWT im Ausschuss erklärte, solle die Verwaltung drei Fachunternehmen kontaktieren und sich für ein Konzept der Wirtschaftsförderung beraten lassen. Die konkreten Angebote sollten auch Standortentwicklung und -marketing enthalten sowie strategische Ziele formulieren.