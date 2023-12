Buch-Tipp der Stadtbücherei Tönisvorst Eine hinreißende Liebeserklärung an Prag

„Weihnachten in Prag“ ist eine hinreißende Liebeserklärung an Prag, an die Moldau, an das Bier, an die Straßenbahnen, an alle Karpfen, die nicht in der Pfanne landen, und an den Zauber der Weihnachtsnacht. Ein Aufruf, Weihnachten besinnlich zu feiern und mit Menschen zu verbringen, die man mag. Fast ein Weihnachts-Märchen, voller nachdenklicher Dialoge und kleiner philosophischer Gedanken, niemals kitschig und wunderbar illustriert von Jaromír 99, Comiczeichner, Musiker und enger Freund des Autors. Wer diese magische Wanderung durch das verschneite Prag liest, wird in seinem Kalender prüfen, ob kurzfristig noch Zeit für eine Reise nach Prag ist.