Müllsammelaktion in Tönisvorst Voller Einsatz für eine saubere Apfelstadt

Während die einen fleißig sammelten und Säcke füllten, hatten andere Fahrdienst, so auch Christian Rütten: „Volle schwere Säcke wurden am Straßenrand abgestellt, wir sammelten sie ein und brachten sie zum Bauhof zurück. Außerdem mussten alle ja auch immer wieder mit neuen Müllsäcken versorgt werden. Die Landjugend hat uns bei den Fahrdiensten unterstützt.“ Apropos Unterstützung: „Hauptsponsor der Aktion war die NEW, die die Verpflegung möglich machte. Das Café Steeg lieferte die Brötchen zur leckeren Erbsensuppe von Stefan Kremers‘ Esswerk. Rewe Zielke und der Obsthof Unterweiden spendierten Getränke und Obst. Danke auch an die Städtereinigung Gerke und die Stadt Tönisvorst für die breite Unterstützung“, betont Anja Lambertz (CDU), die sich gemeinsam mit allen Mitstreitern freut: „Toll, dass sich wieder so viele beteiligt haben, es war rundum eine gelungene Veranstaltung. Beachtlich ist, dass auch wieder mehr als 500 Kinder, Schülerinnen und Schüler mitgemacht haben.“