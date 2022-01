Kontakte für die Zukunft knüpfen : Studenten begleiten Führungskräfte in deren Arbeitsalltag

Kreis Viersen Auch Action Medeor nimmt am Mentoring-Programm der Wirtschaftsförderung Kreis Viersen und der IST-Hochschule Düsseldorf teil. Auch in Coronazeiten treffen sich Mentoren und Mentees – allerdings digital.

Von erfahrenen Managern lernen und Einblick in die berufliche Praxis von Führungskräften erhalten: Diese Chance bietet das Mentoring-Programm der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) für den Kreis Viersen und der IST-Hochschule für Management Düsseldorf ausgewählten Studenten. Vier der Mentoren kommen aus dem Kreis Viersen: Angela Zeithammer vom Medikamentenhilfswerk Action Medeor in Tönisvorst, Patrick Hölscher, Geschäftsführer des Süßwarenherstellers Mars in Viersen, Bernd Schoenmackers, Geschäftsführer des Grefrather Eissport- und Eventparks, sowie Ruud Stefelmanns, Inhaber des gleichnamigen Gesundheitszentrums in Kempen.