Inzidenz steigt : Immer mehr Omikron-Fälle im Kreis Viersen

Kreis Viersen Im Kreis Viersen steigt die Zahl der Infektionen mit der neuen Omikron-Variante des Coronavirus weiter an. Wie der Kreis Viersen am Dienstag bekanntgab, wurden inzwischen 148 Omikron-Fälle nachgewiesen.

Im Kreis Viersen wurden am Dienstag 122 neue Corona-Fälle bekannt. Aktuell gelten damit 971 Menschen im Kreisgebiet als infiziert – davon 155 in Willich, 146 in Kempen, 125 in Tönisvorst und 34 in Grefrath. 138 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Neue Fälle in Pflegeeinrichtungen wie Seniorenheimen wurden nicht gemeldet. Der Inzidenzwert – die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner – steigt nach der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 200,3 auf 221,7. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes Nordrhein-Westfalen liegt nach Angaben des RKI aktuell bei 216,9.