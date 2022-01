Biologische Station ruft Bürger im Kreis Viersen zur Teilnahme auf : Artenschutz mit dem Smartphone

Kreis Viersen Die Biologische Station ruft Bürger im Kreis Viersen zur Teilnahme am „Bioblitz“ auf. Ziel ist, eine möglichst umfangreiche Liste von Arten zu gewinnen.

Im Kreis Viersen ruft die Biologische Station Krickenbecker Seen gemeinsam mit der Plattform observation.org zur Teilnahme auf. Die Aktion soll dazu beitragen, in einem bestimmten Gebiet in einem bestimmten Zeitraum so viele Arten wie möglich nachzuweisen. Naturbegeisterte sollen beim „Bioblitz 2022“ versuchen, ihrem Kreis zu möglichst langen Artenlisten zu verhelfen. Dies geschieht, indem sie das ganze Jahr 2022 über so viele Naturbeobachtungen wie möglich über die App oder die Internetplattform melden.