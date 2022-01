Pandemie im Kreis Viersen : Termin buchen für Impfzentrum und mobile Impfaktionen

Kreis Viersen Der Kreis Viersen bietet gemeinsam mit den Städten und Gemeinden in den kommenden Wochen weitere Impfungen gegen das Coronavirus an – im Impfzentrum des Kreises Viersen in Viersen-Dülken sowie bei mobilen Impfaktionen an verschiedenen Orten.

Der Bund hat die Lieferungen mit dem Impfstoff von Biontech weiterhin eingeschränkt. Deshalb werden Personen ab 30 Jahre vorrangig mit dem Impfstoff von Moderna geimpft. Für Schwangere und Stillende sowie Unter-30-Jährige stehe nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) der Impfstoff von Biontech bis auf Weiteres nur eingeschränkt zur Verfügung, teilte der Kreis Viersen mit. Nach ärztlicher Aufklärung und Risikoakzeptanz sei im Impfzentrum auch für Unter-30-Jährige eine Impfung mit Moderna möglich. Für Kinder und Jugendliche stehe der Impfstoff von Biontech zur Verfügung. Termine im Impfzentrum können über den folgenden Link gebucht werden: https://shop.ticketpay.de/organizer/QRS5VIX1?view=list. Weil der Impfstoff von Biontech knapp ist, wird bei den mobilen Impfaktionen des Kreises ab 11. Januar bis auf Weiteres nur das Vakzin von Moderna verimpft. Entsprechend richtet sich das Impfangebot bei den mobilen Aktionen an Personen ab 30 Jahre. Impfaktionen gibt es jeweils von 12 bis 19 Uhr am Dienstag, 11. Januar, im früheren Getränkemarkt an der Umstraße 2 in Grefrath, am Mittwoch, 12. Januar, im Stahlwerk Becker in Willich, am Donnerstag, 13. Januar, im Forum, Hohenzollernplatz 19 in Kempen-St. Hubert und am Freitag, 14. Januar, im Pfarrheim Convent, Brigittenstraße 10 in Nettetal-Kaldenkirchen. Termine für die mobilen Impfaktionen können über den folgenden Link gebucht werden: https://shop.ticketpay.de/organizer/J8AW7QCV?view=list.